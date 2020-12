Catanzaro, caccia a un centrale di difesa: piacciono Troest e Brosco

vedi letture

Il Catanzaro è alla caccia di un difensore centrale d'esperienza in vista del mercato di gennaio e avrebbe messo due giocatori in particolare sulla lista dei desideri. Si tratta, come rivela Tuttoc.com, di Magnus Troest della Juve Stabia e di Riccardo Brosco dell'Ascoli. Quest'ultimo da tempo è anche nel mirino del Pescara in Serie B.