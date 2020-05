Cesena, Brignani: "Qui sto benissimo, vorrei rimanere. Ma dovrò parlarne col Bologna”

Come riferiscono i canali ufficiali del Cesena, nel corso della diretta Il Salotto del Burdel, è intervenuto il difensore bianconero Fabrizio Brignani: “Credo di essere maturato in tante cose. Sono cresciuto in particolare a livello mentale, nel capire l’importanza di una vittoria e di non prendere gol, perché alla fine quello che conta è il risultato. Il vero Brignani si è visto con mister Viali, quando ho fatto tesoro delle esperienze vissute in precedenza. All’inizio riuscivo ad esprimermi al meglio, poi ho avuto un calo e lì mi sono reso conto di aver commesso qualche errore banale, mentre con Viali sono tornato ad essere più sicuro di me”.

Conclude poi: “Qui sono stato benissimo e mi piacerebbe continuare ma dovrò parlarne col Bologna”.