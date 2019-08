© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Rosario Maddaloni ha parlato della prestazione del Cesena che ha pareggiato per 0-0 contro il Milan in amichevole: "E’ stato un test importante in cui ci siamo messi alla prova. Non capita tutti i giorni di affrontare squadre così: noi abbiamo retto bene, confermando di essere sulla strada giusta. Queste partite danno fiducia e morale anche se non sono quelle che contano. Siamo in un ottimo stato di forma, possiamo fare bene. Il mister mi sta aiutando tanto: giocando prendi fiducia e tutto diventa più semplice. Spero di continuare così”, le sue parole riprese da TuttoC.com.