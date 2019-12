Cesena, Modesto: "I calciatori mi hanno sempre supportato. Mai mollato"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Dopo le precisazioni del club, che non vuole assolutamente il tecnico in discussione, in casa Cesena, con il rompete le righe natalizio arrivato, è mister Francesco Modesto a tracciare un bilancio della sua avventura in bianconero: “La squadra ha avuto una crescita costante, parentesi del Fano a parte. La nostra mentalità è quella di proporre calcio sia in casa che fuori, nella quale tutti si sentano nel vivo del gioco. Certo, ci aspettavamo qualche punto in più e questo non è avvenuto perché fin qui non abbiamo sfruttato in pieno il fattore campo. Alle volte meritavamo di più, se penso alle gare con Vis Pesaro e Sudtirol, mentre con la Sambenedettese avremmo dovuto fare meglio ma eravamo nel nostro periodo nero. Quello è stato il momento più difficile ma anche quello che ricordo con più piacere perché i calciatori mi hanno sempre supportato e non mi hanno mai dato avvisaglie che potessero mollare, anche se questa cosa poteva accadere. Significa che c’è stima reciproca e infatti da Rimini in poi ho visto una squadra che voleva mostrare il proprio valore. Anche la società mi ha supportato, credendo nel progetto avviato, e io ho voglio ripagare questa fiducia”.

Sui cosiddetti “buoni propositi” per l’anno nuovo: “Vorrei ritrovare la squadra con la testa giusta per proseguire la crescita anche nel girone di ritorno, che è un altro campionato, più difficile rispetto alla prima parte. Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto anche perché inizieremo ad affrontare quelle squadre contro cui abbiamo fatto buone prestazioni ma portando poco a casa. Adesso va sfruttata di più la conoscenza che nel frattempo abbiamo acquisito”.

Conclude poi: “Ho trovato una città accogliente dove i miei figli possono crescere bene. Siamo lontani dai familiari ma per fortuna vengono spesso a trovarci. E’ un’esperienza che mi ha fatto crescere tanto perché non sono un integralista ma sono uno che riflette ed è aperto al dialogo”.