Cesena, Patrignani: "Non abbiamo problemi di liquidità, siamo una società virtuosa"

Il presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani ha parlato ai microfoni di TeleRomagna della società bianconera: "La nostra si è distinta per essere una società virtuosa e lo conferma il fatto che abbiamo provveduto a corrispondere a tesserati e dipendenti gli emolumenti del mese di marzo. Per quanto riguarda la prossima tranche, sfrutteremo la possibilità concessa dalla Lega Pro di spostare il pagamento, in attesa di capire come si evolverà la situazione: di questo abbiamo già dato informazione ai calciatori. Il Cesena non ha ad oggi problemi di liquidità finanziaria ma non possiamo neppure nascondere che la situazione è complicata a livello generale e, se non arriveranno misure di sostegno allo sport, il problema potrebbe diventare ancora più grande".