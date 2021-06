Cesena, Patrignani: "Mille persone allo stadio non fanno la differenza. Anzi si va in perdita"

Il presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato della situazione del club romagnolo e delle prossime mosse sul mercato: “Dobbiamo stare nel budget con la possibilità di fare qualche scostamento a determinate condizioni. Ci sono dei soci che hanno già sottoscritto contratti, in linea di massima non ci saranno problemi nel raggiungimento della quota del budget. L'incognita è relativa alle sponsorizzazioni, senza contare che non sappiamo ancora se gli stadi riapriranno completamente. Per una piazza come noi, avere o non avere i tifosi fa una bella differenza. - continua Patrignani bocciando le aperture parziali – Mille persone non cambiano le cose perché lo stadio andrebbe comunque tutto aperto e alla fine si andrebbe in perdita. Sostegni? Il presidente Gravina ha detto che ci saranno, per noi significherebbe chiudere la stagione con una perdita di circa 250.000 euro. Noi pensiamo alla sostenibilità, per cui tramite l'impegno dei soci ripianeremo l'eventuale perdita”.