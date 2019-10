Cesena, Patrignani: "Non possiamo mandare tutto all'aria dopo due mesi"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Lunga intervista al numero uno del Cesena Corrado Augusto Patrignani sul momento negativo della squadra e in vista della sfida contro il Rimini: “Questo è un progetto studiato e pianificato in estate, sono passati solo due mesi e non possiamo mandare tutto all’aria. Il girone è poi più tosto del previsto però il gruppo è unito e c’è piena sintonia tra tutte le componenti. Tutta la società ha piena fiducia in Modesto e nel suo lavoro. - conclude Patrignani - È in gare come il derby che si vedono gli uomini forti, non dobbiamo avere paura, ma coraggio”.