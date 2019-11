© foto di Matteo Bursi

“Non è un problema del tecnico, semmai è l'organico che va rinforzato. Ma l'obiettivo è la salvezza”. Parla così a San Marino RTV il direttore sportivo del Cesena Alfio Pelliccioni analizzando il momento della squadra romagnola: “Ci manca la vittoria da sette gare, i ragazzi si impegnano con prestazioni buone, però servirebbero tre punti in più in classifica per stare tranquilli. A Gubbio sarà uno scontro diretto e noi vogliamo vincere anche se non sarà facile. - continua Pelliccioni parlando poi del Girone B - Almeno dieci squadre hanno organici importanti, tra cui Padova, Vicenza e Feralpisalò. Ma la Virtus Verona darà filo da torcere. Poi dietro squadre di livello medio come il Cesena, Rimini, Fano, Arzignano e Imolese".