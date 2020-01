© foto di Federico Gaetano

Dopo l’addio di Manuel Sarao, ceduto alla Reggina, il Cesena è alla caccia di una punta per rinforzare il reparto offensivo. Gli obiettivi sono Andrea Saraniti, classe ‘88, del Vicenza e Christian Cesaretti, classe ‘97, del Gubbio. Per il primo la strada appare in salita anche se non si sono perse le speranze, più semplice arrivare al secondo nonostante la concorrenza del Picerno. Lo riferisce Tuttosport in edicola.