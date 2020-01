© foto di Federico De Luca

L'esonero era nell'aria, e puntualmente stamani, dopo il 4-1 patito sul campo della Triestina, è arrivato: Francesco Modesto non è più l'allenatore del Cesena.

E scatta subito un tris di nomi per la sua sostituzione, con Roberto Cevoli e Alessandro Calori in pole, ma con anche Pierpaolo Bisoli osservato speciale e gradito alla dirigenza bianconera.

Attesi sviluppi a stretto giro di posta.