Cesena, Zampano: "Mi piacerebbe restare ancora un anno, con la società ci riparleremo"

Il terzino del Cesena Giuseppe Zampano ha parlato ai taccuini del Corriere di Romagna del suo futuro: "Mi piacerebbe molto giocare un altro anno a Cesena e ho dato la disponibilità a discuterne insieme. Sono un giocatore ambizioso, l'anno prossimo mi piacerebbe giocare per vincere e per provare a puntare i primi 5-6 posti, perché il Cesena merita di stare in alto non può accontentarsi, specialmente nell'anno della riforma dei campionati. Con la società ci siamo sentiti, ma siamo ancora all'inizio, ne riparleremo dopo le vacanze. Ho avuto chiamate con alcuni allenatori e anche il mio procuratore ha avuto contatti con società di B ma oggi è difficile parlare con le società che militano tra i cadetti perché sono nel pieno del campionato. Entro fino luglio o inizio agosto spero di sapere qualcosa di più. Non voglio commettere l'errore di un anno fa, quando ho aspettato fino all'ultimo una chiamata dalla B e poi sono rimasto senza contratto".