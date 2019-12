Chiacchio: "Avellino, la Procura Federale può anche chiedere radiazione"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Come riferisce tuttoc.com, l'Avellino attende l'udienza del 23 dicembre davanti al Tribunale Federale Nazionale in merito al deferimento dell'ex dirigente, Luigi Carbone e della stessa società per responsabilità oggettiva. L'avvocato del club biancoverde, Eduardo Chiacchio, ha parlato ai microfoni di Sport Channel: "Fino al 17 dicembre ero all'oscuro di questa storia, ho depositato le memorie difensive in tempi celeri ma non conosco quelle dei legali di Carbone. Nonostante la strenua difesa e una corposa memoria difensiva, la Procura Federale ha ritenuto non scalfite le sue convinzioni accusatorie e ha proceduto al rinvio a giudizio. Cosa accadrà lo sapremo solo nel momento in cui la procura indicherà le sanzioni e quindi capiremo i rischi. L'Avellino è stato deferito ai sensi dell'articolo 1, la richiesta può partire da una semplice ammenda fino alla radiazione".