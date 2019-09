© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

A Silvio Berlusconi sono bastate le prime cinque giornate della sua prima stagione "piena" alla guida del Monza per entrare nella storia del club brianzolo. Con il successo di ieri a Lecco la formazione allenata da Cristian Brocchi ha infatti stabilito il nuovo record assoluto di vittorie consecutive in avvio di stagione. Superato, dunque, il primato del campionato 1966/1967 quando i brianzoli ottennero quattro successi consecutivi in avvio di stagione battendo Trevigliese, Como, Pro Patria e Udinese.

A rendere ancora più impressionante il cammino del Monza ci sono, poi, i numeri. Unica squadra di Serie C ancora a punteggio pieno con un solo gol incassato e ben nove messi a segno.