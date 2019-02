© foto di Federico De Luca

Colpo esterno della Robur Siena: a Pistoia finisce 2-0 per i bianconeri, che aprono e chiudono la partita nella ripresa. Al 62' Gerli sblocca la gara, al 71' Aramu trova il definitivo 2-0. Da segnalare i due cartellini rossi sventolati al 55': espulsi Romagnoli e Fantacci, arrivati allo scontro. Con questo risultato, la Robur sale a 45 punti in classifica, solo una lunghezza di ritardo da Pro Vercelli e Piacenza terze a pari merito. Il primo posto, però, resta lontano: l'Entella è a 52 punti, con tre gare in meno dei toscani.

Le altre gare della giornata

Arezzo-Olbia 1-0

Arzachena-Cuneo 0-0

Carrarese-Pontedera 1-0

Virtus Entella-Piacenza 3-1

Juventus U23-Lucchese 1-0

Pro Patria-Albissola 2-0

Pro Vercelli-Pisa 1-2

Gozzano-Alessandria 1-1