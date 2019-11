Fonte: tuttoc.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono state comunicate le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Tutte le gare sono in programma mercoledì 27 novembre:

Avellino-Ternana: Valerio Maranesi di Ciampino (Vettorel-De Angelis)

Cesena-Piacenza: Cristian Cudini di Fermo (Teordori-Pompei)

Juventus U23-Pro Vercelli: Marco Ricci di Firenze (Salvalaglio-Vitali)

Feralpisalò-Pro Patria: Nicola Donda di Gradisca d'Isonzo( Miniutti-Segat)

LR Vicenza Virtus-Triestina: Alessandro Di Graci di Como (Bertelli-Lattanzi)

Potenza-Catania: Luigi Carella di Bari (Gregorio-Mittica)

Robur Siena-Teramo: Mario Cascone di Nocera Inferiore (Bocca-Caso)

Catanzaro-Casertana: Fabio Natilla di Molfetta (Pintaudi-Politi)