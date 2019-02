© foto di Fabrizio Pozzi

Si è provveduto in data odierna, presso la sede della Lega Pro, al sorteggio per la determinazione della squadra ospitante nelle gare dei Quarti di Finale in programma il 26-27 Febbraio 2019:

L.R. VICENZA vs GOZZANO*

MONZA vs IMOLESE

TRAPANI vs POTENZA

La sotto indicata gara verrà programmata dopo la determinazione della società ammessa ai Quarti di Finale:

Vinc. VITERBESE CASTRENSE vs TERAMO vs PISA