Crisi Pistoiese, Frustalupi in bilico. Il tecnico: "La società farà le sue valutazioni"

"Non è una domanda da fare a me, gli allenatori sono sempre in pericolo. Chiaro che la classifica non è buona, per cui l'allenatore è responsabile: la società farà le sue valutazioni": così, Nicolò Frustalupi, tecnico della Pistoiese, rispondendo a chi gli chiede se è consapevole di essere in bilico per la panchina.

Pare la società stia riflettendo, ma la posizione dell'ex vice di Walter Mazzarri non è solida...