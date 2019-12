Da Piacenza alla Juve. Paratici: "Spero che i biancorossi arrivino in B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Premiato come “Piacentino Benemerito” nel corso della cerimonia organizzata dalla Famiglia Piasinteina, lo Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici, ha poi parlato alla stampa. Non solo di Serie A, ma, come riferisce sportpiacenza.it, anche della Serie C e del Piacenza nel dettaglio: "E’ un torneo molto difficile e combattuto. Il Piacenza ha avuto un momento complicato ma si sta riprendendo, poi ci sono i playoff che sono sempre un terno al lotto come abbiamo visto lo scorso anno. Dico abbiamo perché ho seguito direttamente entrambe le sfide degli spareggi promozione, oltre all’ultima con il Siena. Speriamo quest’anno che i biancorossi arrivino alla Serie B".