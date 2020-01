© foto di Federico Gaetano

Diciannove presenze e tredici gol: numeri che disegnano alla perfezione la prima parte di stagione di Daniele Paponi a Piacenza. L'attaccante cresciuto nel settore giovanile del Parma dopo l'addio alla Juve Stabia maturato la scorsa estate a seguito di un campionato da protagonista ha trovato nel club emiliano l'ambiente giusto per dimostrarsi un fattore in Serie C. Averlo in squadra garantisce gol e continuità di rendimento: peculiarità fondamentali in un campionato lungo ed estenuante come quello della terza serie. Un ruolino di marcia che pare aver catturato le attenzioni di alcune società di Lega Pro e del campionato cadetto. Per adesso bocce cucite sui nomi di tali compagini, ma Paponi piace. Eccome. Le prestazioni di Piacenza sono la riprova che anche la B può essere un palcoscenico a cui puntare.