ufficiale Fermana, lo scorpione punge in attacco. Contratto fino al 2024 per Paponi

La Fermana comunica di aver raggiunto l'accordo con l'attaccante Daniele Paponi, classe 1988, che da diverse settimane si allenava con il gruppo di mister Bruniera. Carriera che non ha bisogno di grandi presentazioni la sua: 44 presenze e 3 reti in Serie A, 74 con 9 gol in Serie B, in C i gettoni totali sono 170 con 43 reti all'attivo ma non solo. Da conteggiare anche 6 reti in 22 gare di Coppa Italia e sei presenze con due reti anche in Coppa Uefa con la maglia del Parma oltre all'esperienza in Mls con la maglia del Montreal (23 presenze e 4 reti). Ha vestito le maglie di Juve Stabia, Palma, Latina, Piacenza, Bologna, Padva, Ancona, Montreal, Cesena, Perugia, Bari, Rimini e Imolese lo scorso anno. Ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024 e vestirà la maglia numero 11.