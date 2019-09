© foto di Daniele Buffa/Image Sport

German Denis, ha rilasciato una lunga intervista per l'AS Roma Match Program dove ha parlato anche della sua nuova esperienza alla Reggina: "Questa era una sfida stimolante, in un club organizzato e con prospettive di crescita. Voglio dare il mio contributo, in termini di gol e personalità alla squadra. Ci sono i presupposti per fare bene. In Italia mi sono sempre sentito a casa, qui mi sono tolto parecchie soddisfazioni".