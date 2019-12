Dg Avellino: "Mercato? Decideremo con diesse e allenatore"

© foto di Giuseppe Scialla

Aniello Martone, direttore generale dell'Avellino, come riportato da TuttoAvellino.it, ha dichiarato: "Dobbiamo salvarci però se ci troviamo nei playoff faremo degli sforzi, ci incontreremo con ds e allenatore e insieme decideremo. I calciatori in rosa hanno dei contratti e vanno rispettati, di proprietà ne abbiamo pochi, solo Parisi che ha un contratto di addestramento che possiamo prolungare da 1 a 3 anni e qualche over, Charpentier è in prestito come diversi altri. Di Somma ha parlato di premi di valorizzazione? Senza nulla togliere al direttore, ma Micovschi, Illanes e Charpentier non ce l'hanno, Rossetti ha una valorizzazione unica. Gli unici che hanno una valorizzazione dipendente dal minutaggio sono Njie e Karic ma non si arriverà mai ai 200 mila euro di cui si parlava. Entrerà in società anche Minadeo, ho già lavorato con lui e sono certo che porterà un ulteriore aiuto: dobbiamo definire ora il ruolo. Capuano? Non lo presi a Caserta ma sbagliai, l'ho conosciuto a dicembre, lo apprezzo come tecnico poi ognuno ha pregi e difetti e ognuno può migliorare. Questa società vuole avere un certo stile".