Dg Modena: "Fiducia in Ghirelli, verrà trovata la miglior soluzione per tutti i club"

Il direttore generale del Modena Roberto Cesati ha parlato ai taccuini del sito ufficiale del club: "Il nostro club ha preso atto degli argomenti trattati nella riunione, decisioni concrete non ne sono state prese. Abbiamo fiducia nel lavoro che sta portando avanti il presidente Ghirelli e tutto il suo staff, si avvalgono di consulenti importanti e verrà trovata la soluzione migliore per tutti club. La serie C è una categoria che ha un sacco di problematiche e a volte è difficile avere una visione comune. Siamo in un periodo di emergenza non solo italiana ma di livello mondiale che segnerà tutti noi. Aspettiamo fiduciosi una decisione per il bene di tutti: dirigenti, atleti, staff tecnici e tifosi".