© foto di Federico De Luca

Cesare Di Cintio, avvocato specializzato in diritto sportivo, ai microfoni di ZonaCalcio.net ha analizzato il problema delle fideiussioni in Lega Pro: “Il problema attuale del calcio di C nasce dalle varie interpretazioni del caso “fideiussioni”, considerato che tale tema nel corso degli anni non è stato caratterizzato da una gestione univoca. E’ evidente come vi sia in tal senso un vuoto normativo, visto che si prevedono sanzioni per coloro che provvedono in ritardo alla sostituzione delle garanzie fideiussorie, mentre non viene inquadrato il caso in cui una società ometta di presentare la stessa. In tal senso il presidente Gravina ha intrapreso un percorso normativo per la tale questione, difatti è impensabile che club possano partecipare ai campionati senza una copertura fideiussoria”.