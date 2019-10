Ds Avellino sull'esonero di Ignoffo: "Non ho fatto bella figura con lui"

© foto di Andrea Rosito

Assurda giornata in casa Avellino, con mister Giovanni Ignoffo che ieri ha diretto quello che sarebbe stato, a posteriori, il suo ultimo allenamento: mentre la squadra era in campo, infatti, la proprietà, con il Ds Salvatore Di Somma, stava colloquiando con Eziolino Capuano per trovare l'intesa, poi raggiunta. Capuano è infatti il nuovo allenatore degli irpini, ma a Ignoffo tale decisione non era stata ancora comunicata quando la notizia dell'incontro col nuovo mister è trapelata dai social network.

E proprio su questo, come ha riferito La Gazzetta dello Sport, si è espresso il direttore sportivo: "Volevamo fare questo incontro in segreto e ora siamo in difficoltà. Certamente non ho fatto una bella figura con Ignoffo al quale non ho ancora comunicato l’esonero (erano le 19:30 circa di ieri, ndr). Come era stata una mia scelta in estate, ora è la mia sconfitta. E’ stata una decisione che ho preso personalmente e mi assumo tutte le responsabilità. Eravamo orientati alla riconferma, poi c’è stato un ripensamento. L’arrivo di Capuano non era subordinato alla situazione economica, il mister si è accontentato ed abbiamo utilizzato la rimanenza che c’era sulla fideiussione".