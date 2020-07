Ds Cesena: "A lavoro per riconferme di Agliardi, De Feudis, Zampano e Caturano"

“Vincere più partite possibile. E’ l’approccio che preferisco perché un traguardo grande passa attraverso altri più piccoli: più partite vinceremo, più grande sarà l’obiettivo a cui mirare": alle telecamere di Rtv San Marino, come riferiscono i canali ufficiali del club, esordisce così il Ds del Cesena Moreno Zebi, che ha parlato dopo le sue prime settimane da direttore bianconero. "Per riuscirci sarà necessario costruire una squadra che sappia trasmettere un senso di appartenenza e nella quale i tifosi possano riconoscersi. Per scendere nel concreto, quando hai una buona organizzazione e certe caratteristiche in termini di voglia e temperamento, a quel punto c’è una base di partenza importante", ha poi proseguito.

E andando proprio alla squadra da costruire: "In questo momento il giudizio è sospeso e parlo di mercato in generale, in quanto stiamo facendo una serie di valutazioni su alcuni aspetti che ad oggi sono inevitabilmente incompleti, come quelli finanziari, o addirittura assenti e mi riferisco ai regolamenti. So cosa Agliardi e De Feudis rappresentano anche fuori dal campo e vogliamo capire se ci sono i presupposti per continuare a fare un percorso insieme. Lo stesso discorso vale per Zampano, che è andato in scadenza ed è ambito da altri club, e per Caturano che però appartiene a un altro club. Anche qui vedremo se ci sono le condizioni per proseguire insieme: se è così, faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità affinchè questo accada”.