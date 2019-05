Dai canali ufficiali della Virtus Entella arrivano alcune dichiarazioni di Matteo Superbi, ds del club ligure, a commento della vittoria del Girone A di Lega Pro e della conseguente promozione in Serie B: "E' stata una grande sofferenza, abbiamo ottenuto questa promozione sul finale e per questo è ancora più bella. Per un momento abbiamo rischiato che il lavoro fatto dai ragazzi, dallo staff e da tutti noi in questo periodo fosse stato vanificato e sarebbe stato un vero peccato. Abbiamo avuto nove gare da recuperare, abbiamo iniziato a novembre con degli handicap in più che agli altri non hanno avuto. Oggi siamo tutti con una grande soddisfazione perché quando centri l'obiettivo in questa maniera è qualcosa di straordinario".

Mai pensato di non farcela? "A dire la verità, prima della partita pensavo che non sarebbe stata facile ma che saremmo riusciti a vincerla. Poi quando siamo arrivati a dieci minuti dalla fine ho visto che i ragazzi erano un po' più nervosi ho avuto paura di non farcela. Avevamo capito che a Siena col 2-0 il Piacenza non avrebbe vinto, avrebbe potuto fare due gol negli ultimi cinque, dieci minuti. Quindi quel rischio lì c'era. Fortunatamente la palla è arrivata nei piedi giusti, quelli di Matteo Mancosu, che da grande attaccante freddo ha fatto gol, dribbling del portiere all'ultimo minuto dell'ultima partita con una situazione così, da grande giocatore. Rivedere l'esplosione del Comunale, della panchina e di tutti metterà i brividi per un po'. Ora siamo a goderci questa grande vittoria e questo grande campionato che ci ripaga di tutte le sofferenze della scorsa estate".