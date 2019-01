Ds Feralpisalò: "Proseguiamo con Toscano, qualcuno finirà fuori rosa"

© foto di Fotolive/Feralpisalò

Domenico Toscano resta il tecnico della Feralpisalò. L'assenza di vittorie si sta protraendo da inizio dicembre, nel frangente sono giunte tre sconfitte di fila e poi altrettanti pareggi, ma il direttore sportivo Gianluca Andrissi - interpellato dai colleghi del Giornale di Brescia - ha confermato l'allenatore verdeblù: "I numeri non ci danno ragione. In questa situazione, inutile negarlo, abbiamo a lungo meditato, ma siamo convinti che Toscano sia un allenatore bravo, di esperienza ed è carismatico. Abbiamo iniziato un progetto con lui e vogliamo proseguire così. Sono state fatte valutazioni attente che ci hanno portato a questa decisione". Una battuta anche sul mercato da parte del dirigente dei gardesani, soprattutto su quello in uscita: "Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della rosa e se le uscite non saranno immediate come gli arrivi, qualcuno finirà fuori rosa. Chi rischia è già stato avvisato".