© foto di Fotolive/Feralpisalò

Gianluca Andrissi, direttore sportivo della Feralpisalò, ha analizzato al sito ufficiale il successo sulla Ternana e le ultime novità di mercato: "Sono tre punti molto importanti e va fatto un plauso a tutto lo staff tecnico e ai giocatori, sia ai più esperti che ai giovani. Non era per niente facile oggi. Sono sicuro che il successo di oggi potrà dare una svolta al nostro campionato. Anche perché oggi la squadra mi è piaciuta dal punto di vista della prestazione. E' stata una partita bella, come all'andata. Uno spot anche per la Lega Pro. Averla vinta dà tanto morale ai ragazzi. Mercato? Ci possono essere delle soluzioni. Siamo al lavoro fino al 31 gennaio. Contessa, Maiorino e Guidetti sono arrivati in tempo utile per queste prime partite. Stiamo aspettando un difensore dalla Serie B: ci sono più nomi, poi valuteremo. Se riusciamo ci miglioriamo, ma siamo contenti della rosa che abbiamo.