Ds Gubbio: "Pensavo a un'estate anomala, ma così sarà ancora peggio. Serve un confronto"

vedi letture

Il direttore sportivo del Gubbio Stefano Giammarioli ha parlato a Tuttoc.com della decisione del Consiglio Federale di ribaltare quanto deciso dall'Assemblea di Lega Pro e dare il via libera alla ripartenza del campionato: “Il presidente Ghirelli ha detto che per lui vale l’Assemblea dei presidenti. I diretti interessati, che vivono quotidianamente la società, hanno optato per la sospensione e i problemi sono scaturiti solo sulla quarta promozione, scatenando dibattiti di cui non avevamo bisogno in un momento così. Penso che ci sarà un nuovo confronto fra i presidente della Lega Pro e Gravina, non vedo altre soluzioni se non il confronto. - continua Giammarioli soffermandosi sulla lunga estate alle porte - Mi è parso di capire che la scadenza dei contratti sarà spostata al 30 agosto, ma qui possiamo aprire un dibattito infinito. È una cosa anomala, si creeranno discussioni e conflitti di interessi. Penso ai giocatori in scadenza al 30 giugno, molti dei quali hanno già chiuso i rapporti con le società di appartenenza, mi sembra difficile poter risolvere questo problema. Prossima stagione? Facciamo ripartire il campionato il 30 settembre come dice qualcuno? Se la stagione terminasse al 30 agosto avremmo un mese. Sapevo sarebbe stata un’estate anomale, adesso lo sarà molto di più”.