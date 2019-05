Il direttore sportivo dell’Imolese Filippo Ghinassi ha parlato a TuttoC.com della qualificazione alla fase nazionale dei play off che ora vedrà i romagnoli affrontare il Monza: “Dopo due turni di play off il livello degli avversari è inevitabilmente molto alto. Catania, Pisa, Monza, Feralpisaló e così via, sono tutte squadre fortissime. È bello che a scegliere sia stato il destino. Senza dubbio poter far valere la migliore posizione in classifica è un vantaggio, guadagnato in 38 partite. Ma 180 minuti sono lungi e sarà una sfida affascinante ed emozionante, di quelle tutte da vivere. - conclude Ghinassi - Abbiamo avuto due settimane per recuperare gli infortunati e ricaricare le batterie. Credo molto nelle energie mentali e sono convinto che questi giorni siano stati importanti per arrivare al meglio a questo importante appuntamento".