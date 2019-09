Ds Modena: "Svincolati? Lo escludo nella maniera più assoluta"

Un avvio di stagione in sordina, pochi gol segnati, ma nessun dramma da fare. In casa Modena, parlando dalle colonne de Il Resto del Carlino, è il Ds Fabrizio Salvatori a tenere calmi gli animi: "Io non sono preoccupato, non è il caso di farsi prendere dal panico. Il problema degli attaccanti trova una soluzione nel momento in cui si sbloccano. Anche con un gol di sghetto. Mercato svincolati? Lo escludo nella maniera più assoluta".