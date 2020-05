Ds Padova: "La ripresa? Possiamo aspettare qualche giorno. Prima serve confronto"

Sean Sogliano, ds del Padova, ha commentato la possibilità di una prima ripresa degli allenamenti per i club professionistici dalle colonne del Corriere del Veneto: “Abbiamo aspettato due mesi – afferma – possiamo aspettare un altro paio di giorni per far riprendere gli allenamenti ai ragazzi. Avevamo in programma già prima dell'ordinanza regionale di incontrarci a Padova con i dirigenti per mettere a punto con Mandorlini una tabella di marcia per la ripresa delle sedute di lavoro. Stiamo studiando la situazione e a maggior ragione adesso che c’è questa novità valuteremo quando riprendere. Stiamo seguendo con attenzione anche le decisioni dei club di serie A e nel frattempo predisporremo lo stadio Appiani per poter accogliere i giocatori nel momento in cui riprenderà l’attività agonistica”.