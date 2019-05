Fonte: TuttoC.com

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, a ZonaCalcio.net ha spiegato cosa attenderci dai nerazzurri nel prossimo campionato, con particolar riferimento al tecnico Aimo Diana: "Ha portato tantissimo entusiasmo dando una quadratura migliore, lui è uno determinato, capace, lo abbiamo sostenuto nei momenti di difficoltà in tutte le maniere, ha dato tanto e lo ringraziamo per questo, speriamo sia convinto di rimanere con noi la prossima stagione, sarebbe una buonissima cosa. Per il prossimo anno, intanto dobbiamo capire cosa abbiamo fatto di buono e meno buono, in particolare evitare di ripetere i nostri errori. Prima cosa da fare è ripartire con Diana, vogliamo portare avanti il suo lavoro e il nostro progetto, scegliendo i giocatori giusti per lui”.