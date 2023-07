ufficiale Renate, c'è l'ufficialità del nuovo Ds. Magoni firma un contratto fino al 2025

Come avevamo anticipato, sarà Oscar Magoni il nuovo Ds del Renate: il direttore, tornato alla base dopo una lungo trascorso sia da allenatore che da dirigente, ha firmato un contratto valido fino al 2025.

Ecco la nota:

"A.C. Renate 1947 comunica di aver affidato a 𝙊𝙨𝙘𝙖𝙧 𝙈𝙖𝙜𝙤𝙣𝙞 l'incarico di Direttore Sportivo della Prima Squadra. Nato ad Alzano Lombardo il 22 settembre 1967, ha dapprima allenato il nostro Club in Serie D (tra il 2007 ed il 2009) e Lega Pro Seconda Divisione (2011/2012), per poi ricoprire l'incarico di Diesse dal 2016 al 2020, centrando tre qualificazioni ai playoff in quattro stagioni. Dalle pantere ai Leoni del Garda della Feralpisalò, con cui collabora per un biennio, conquistando la semifinale Playoff nel campionato 2021/2022. Nella scorsa stagione ha vissuto una breve parentesi professionale con la Viterbese, prima della risoluzione consensuale in data 17 gennaio. Il futuro di Oscar non poteva che essere a Renate, società a cui si legherà fino al 30 giugno 2025".