Ds Robur Siena: "Mercato? Senza uscite, non arriverà nessuno"

Con la Serie C in vacanza anticipata, in casa Robur Siena è il Ds Davide Vaira a fare il punto della situazione: "Quello che stiamo facendo è doveroso, si è arrivati a un punto di insostenibilità clamorosa in C: tolte 5-6 squadre che hanno un potenziale economico fuori categoria, le altre hanno tutte problemi. Io sono d'accordo con lo sciopero, anche se mi dispiace non giocare a Olbia, andare in vacanza con quattro gol sul groppone mi dà noia, ma comunque vedo il lato positivo, avremmo modo di rimetterci in sesto dal punto di vista fisico e mentale. Non ci voleva la sconfitta, ma uno schiaffone del genere può essere una molla nella testa dei giocatori".

Si passa poi subito al mercato: "Nella squadra non c'è nulla a cui porre rimedio, ha dimostrato di essere completa qualitativamente e numericamente, oltre che di potersela giocare con chiunque. Chiaro poi che tutte le rose possono essere migliorabili, ma qui torno al discorso di sostenibilità economica: la presidente fa davvero dei grandissimi sforzi, come tutti i collaboratori che non hanno visibilità ma ci permettono di lavorare nel migliore dei modi, e dopo una riunione è stato giustamente deciso che prima di tutto si dovrà fare mercato in uscita. 3 o 4 elementi da far appunto uscire li abbiamo, se troveremo loro collocazione qualcosa faremo altrimenti rimarremo così". Andando poi nel dettaglio: "In uscita abbiamo Varga, Brumat, De Santis, Bentivoglio, poi valutiamo Setola che ha trovato poco spazio ma vorrebbe invece più continuità. Polidori? Devo prima parlare con il ragazzo, professionista esemplare, forse non è scattata la scintilla: ha ricevuto critiche iniziali, è sensibile e un po' lo ha accusato, ma a livello di prestazioni il suo lo ha sempre fatto, ma che ci sia un po' di sfiducia lo avverto anche io. Vedremo comunque cosa succederà, come per D'Auria, che ha già ricevuto diverse chiamate dalla serie superiore: lui deve continuare a lavorare, ha margini di miglioramento. Discorso diverso per Romagnoli, visto che Varga è già in uscita; con Bentivoglio troveremo una soluzione tutti insieme, io ho appoggiato la scelta del tecnico".

Conclude poi: "Le critiche le accetto, il responsabile sportivo della squadra sono io e capisco che se perdo 5 gare casalinghe il pubblico fischi. Io rispetto i tifosi della Robur, qua si sta bene e le persone ti lasciano lavorare: alla fine la stima me la dimostrano. I pensieri sono altri, non questi. Ma comunque nella squadra ci credo, li vedo lavorare: e ha anche valori molto importanti".