Ds SudTirol: "Cevoli, Sottili e Bianco candidati reali per panchina"

Fonte: TuttoC.com

Intervistato sulle colonne del quotidiano Alto Adige, il direttore sportivo del Sudtirol, Paolo Bravo, ha fatto il punto sul club biancorosso:"Siamo al punto che a metà della prossima vorrei decidere sull’allenatore anche se le idee sono ormai abbastanza chiare. Chi tra Cevoli, Sottili e Bianco? Sono tre candidati reali anche se ho valutato altre situazioni di altri allenatori. Sono alla ricerca di un profilo che dimostri entusiasmo nel venire a lavorare in una piazza come quella di Bolzano, considerandola come un’opportunità di un proprio rilancio e, nello stesso tempo, di costruire un progetto a medio termine. Quindi stiamo parlando di un allenatore da fidelizzare e che sia disposto a lavorare insieme per due-tre stagioni consecutive. Non sarà una figura di quelle navigate ma sicuramente un professionista serio e che ha voglia di vivere e costruire insieme una splendida avventura. A mio avviso non è un problema di tempistiche, ma è la mia necessità di trovare l’incastro giusto per tutto. La scelta dell’allenatore dev’essere pienamente condivisa e deve andar bene al mondo Bolzano, per questo sto cercando un allenatore che s’incastri bene in questi scenari…di allenatori ce ne sono tanti ma bisogna saper scegliere quello giusto".