Ds Teramo: "Noi primi per utilizzo giovani, classifica ci dà ragione"

Sandro Federico, direttore sportivo del Teramo, è intervenuto ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com per fare il punto in casa abruzzese, sottolineando l'importanza dei giovani nel contesto biancorosso: "Da quest’anno è cambiata la politica del Teramo, siamo la prima società del girone B per l’utilizzo dei giovani, sono titolari fissi due 99, due 98 e due 97, giochiamo con sei under tutte le domeniche, che meritano di giocare, non che sono forzatamente titolari. In questi giovani ci sono alcuni di proprietà, alcuni valorizzati, c’è un ottimo rapporto con il Sassuolo e con altre società di Serie A. Tra questi evidenzierei la crescita esponenziale di Persia, un ragazzo che ho pescato in Serie D nell’Avezzano e da sette/otto partite è titolare, mi ricorda la storia di Sensi anche per struttura fisica e personalità. La classifica ci sta dando ragione, siamo sempre stati fuori dalla zona playout e continueremo su questa linea”.