Ds Ternana: "Giocatori sotto contratto restano, ma ci vuole umiltà"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Rea/LR Press

Luca Leone, direttore sportivo della Ternana, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero della squadra rossoverde del futuro: "Quelli sotto contratto rimarranno. E' chiaro, però, che sta a loro capire se hanno le motivazioni giuste per stare alla Ternana. Dovremo tutti calarci con umiltà in questa categoria - sono state le sue parole riportate dai colleghi di TernanaNews. - Nel calcio non c'è nulla di scontato e conta solo il lavoro. E' con il lavoro, che arrivano i risultati. Chi vuole rimanere, deve avere questa mentalità. I ragazzi, sul piano tecnico, i valori li hanno. Ma devono mettersi nei panni di questa serie C. Allo stesso modo, chi verrà alla Ternana dovrà sapere cosa verrà a fare. Bisogna venire qui per lavorare. Perché il nostro, è un lavoro".