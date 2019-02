© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il direttore sportivo della Virtus Francavilla, Antonio Mariano Fernandez, ha parlato in sala stampa dopo la preziosa vittoria sulla Reggina: "Oggi (ieri ndr) non abbiamo commesso errori che in altre occasioni avevamo commesso. Se dovessimo continuare a fare queste prestazioni, i risultati continueranno ad arrivare. Li abbiamo aggrediti alti, siamo stati padroni della palla, gli abbiamo tolti il possesso palla, grande merito nostro". Lo riporta tuttoreggina.com.