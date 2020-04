Emergenza Coronavirus. Lega Pro, Capotondi: "Speriamo di finire la stagione entro metà luglio"

Il vicepresidente della Lega Pro Cristiana Capotondi ha parlato al Quotidiano del Sud della situazione in Serie C e della possibile ripresa del campionato: “Ovviamente al primo posto viene la salute di tifosi e calciatori e per questo siamo stati primi a sospendere il campionato. Speriamo però di poter tornare presto in campo, anche se non entro in merito sul porte aperte o porte chiuse, ma il calcio pesa molto nelle vita delle persone e in linea con le decisioni del Governo vorremmo tornare alla normalità. Vorremmo evitare di annullare la stagione visto che si sono giocate la maggior parte delle partite e vorremmo completarla entro la metà di luglio. - continua Capotondi – Riforma? La Lega Pro si porta dietro problematiche da prima del Coronavirus e ci si auspica da tempo di una riforma. Gravina sa di cosa parla essendo stato a lungo presidente della Lega Pro e venerdì vedremo di parlare anche di come riformare il campionato oltre che di come ripartire una volta finita l'emergenza Coronavirus".