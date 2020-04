Emergenza Coronavirus. Salviato annuncia: “Maglie all'asta per aiutare l'ospedale di Padova”

Il difensore del Padova Simone Salviato ha annunciato sul proprio profilo Instagram la messa all'asta di tutte le maglie scambiate in campo in questi anni per raccogliere fondi da destinare all'Ospedale di Padova e aiutarlo a combattere l'emergenza Coronavirus: “Ciao a tutti... Sono qui a dirvi che metterò all’asta tutte le maglie che nel corso dei miei anni ho scambiato sul campo, maglie che per alcuni servono solo ad occupare spazio in armadio, ma per alcuni sono gioielli.... ecco proprio i miei gioielli saranno a breve a disposizione su eBay tramite l’onlus di cui sono testimonial @onluslive. - si legge nel post - Tutto il ricavato andrà in favore all’ospedale Di Padova che da mesi come in tutta Italia sta combattendo questo virus invisibile!! Forza Aiutiamoci”.