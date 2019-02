Salviato: "Vicenza non ha nulla da invidiare alle piazze del sud"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo terzino del LR Vicenza Virtus Simone Salviato ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo in biancorosso elogiando i tifosi berici: “Non vedo l’ora di rientrare e dare il mio contributo alla squadra, non dovrebbe mancare molto comunque. Posso giocare da terzino su ambe le fasce, ma anche da centrale in una difesa a tre o come mezzala come con Cosmi. In questi anni ho imparato a difendere e cerco di regalare assist ai miei compagni con i cross. Obiettivi? A Cremona ci siamo trovati anche a -11 dall’Alessandria, sembrava impossibile vincere il campionato e invece è successo. Qui in questo momento è ragionevole puntare al secondo o terzo posto, poi se capiterà qualcosa di più ben venga. - continua Salviato come riporta Trivenetogoal.it -Ho sempre avuto soggezione del Menti, quando ci vieni a giocare da avversario ti rendi conto che non è uno stadio da B o C. Vicenza non ha nulla da invidiare alle piazze del sud per passione e partecipazioni e ora non vedo l’ora di giocare in questo stadio”.