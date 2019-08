© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Alessandro Piu sempre più vicino all'Arezzo. Come riferisce TuttoC.com, in amaranto dall'Empoli starebbe per arrivare anche Alberto Picchi (in foto), centrocampista classe '97, nella scorsa stagione in prestito alla Pistoiese. La doppia operazione sarebbe in dirittura d'arrivo.