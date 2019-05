Entella, De Luca: "Felice del mio piccolo contributo per la promozione"

© foto di Federico Gaetano

Giuseppe De Luca, punta centrale della Virtus Entella, è intervenuto ai microfoni di Telepace nel corso dello speciale promozione dedicato ai biancazzurri: "Nella prima parte di stagione sono stato in Romania e lì non ho potuto dimostrare le mie qualità, avevo tanta rabbia dentro, poi sono arrivato qua e i ragazzi mi hanno accolto alla grande così come il mister e il suo staff. Qui ho avuto la possibilità di rimettermi in gioco e sono contento di aver dato il mio piccolo contributo alla promozione, che penso sia la cosa più importante per noi e la società. La retrocessione è stata una brutta botta, ma tutto torna: siamo contenti di tornare in Serie B".