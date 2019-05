Entella, Mancosu: "La serie B? Non è troppo diversa dalla C"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Matteo Mancosu, attaccante della Virtus Entella, ha ripercorso il suo gol decisivo contro la Carrarese, che ha portato i biancazzurri in B e parato del futuro. “Ho visto la palla dentro e non ho capito più niente - ha detto Mancosu riferendosi al gol promozione segnato con la Carrarese, ai microfoni di Tuttosport -. Ho pensato a tutti gli sforzi che tutti noi abbiamo compiuto in questa stagione, tutto ciò che abbiamo passato, le sofferenze, i timori e le difficoltà. Ma ho anche realizzato che ce l’avevamo fatta”. Sul futuro. “Credo che per il prossimo anno l’obiettivo sia mantenere la categoria. L’approccio non sarà facile, ma bisogna abituarsi in fretta a quel tipo di campionato. In B conta molto la tecnica individuale e si trovano giocatori di qualità. Ma la C non è tanto differente dalla B. E noi la C l’abbiamo vinta”.