Entella, Nizzetto: "Il mio futuro è qui. Voglio giocare in B"

Ospite delle colonne de Il Secolo XIX nella sua edizione 'Levante' Luca Nizzetto, capitano della Virtus Entella neo promossa in Serie B ha parlato del suo futuro: "Il mio futuro è all'Entella. Non vedo l'ora di vivere di nuovo la Serie B, che abbiamo inseguito con tanta caparbietà, da protagonista. Abbiamo compiuto un autentico miracolo sportivo, ci vorrà del tempo per capire in pieno il valore dell'impresa che abbiamo realizzato e che ci ripaga di tante amarezze, di tanti bocconi amari che abbiamo dovuto ingoiare nel corso di questa incredibile annata".