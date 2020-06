esclusiva Ag. D’Angelo: “Palermo? Sarebbe speciale. Futuro legato al Livorno”

Cartellino di proprietà del Livorno, una seconda parte di stagione da protagonista a Potenza e rumors di mercato che per il prossimo anno lo vogliono nel mirino del Palermo. Questo, in estrema sintesi, è il quadro attuale di Sonny D’Angelo, centrocampista classe 1995 oggi elemento fondamentale della formazione di mister Raffaele. Per parlare di presente e futuro la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha interpellato la sua agente Lara Palmegiani.

Il campionato non è ancora ripreso, ma il mercato ha già iniziato a muoversi. Ecco allora che il nome di D’Angelo è stato accostato al Palermo.

“Sono rumors che sono arrivati anche a noi e sono cose che fanno ovviamente piacere. Anche perché Sonny è palermitano e la maglia rosanero rappresenterebbe qualcosa di speciale. Ad oggi, però, non ci sono arrivate chiamate dal club rosanero”.

Il cartellino è di proprietà del Livorno. Qual è la situazione con il club toscano?

“Il ragazzo ha un altro anno di contratto con la società amaranto con un’opzione a fare del club stesso per un rinnovo di altri due anni. Purtroppo nella prima parte di questa stagione è stato sfortunato sul piano fisico e non è riuscito a dimostrare il suo valore. Nella sua testa, infatti, c’è comunque la possibilità di prendersi una rivincita col destino in amaranto. Anche perché, qualora il club dovesse retrocedere, Sonny è oramai un veterano della Serie C e il suo contributo potrebbe acquisire ulteriore peso”.

Infine il Potenza. Prestito fino al termine della stagione.

“C’è un diritto di riscatto a loro favore ma credo che la loro intenzione sia quella di rinnovare il prestito. Ovviamente, però, ad oggi le attenzioni di tutti sono concentrate alla ripresa del campionato”.