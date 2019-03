ESCLUSIVA TMW - Branduani e la porta inviolata: “Penso ad andare in B”

© foto di Federico Gaetano

Il portiere meno battuto in Europa quest’anno gioca in Serie C (non prende gol da 887 minuti). Nella Juve Stabia. “Fa piacere, è una cosa invidiabile che non capita quasi mai. Chiaramente il record è da condividere con tutto lo staff e tutta la squadra”, dice a TuttoMercatoWeb Paolo Branduani, detentore del record.

Il suo modello?

“Avendo fatto il settore giovanile all’Inter io avuto la fortuna do studiare da vicino Julio Cesar. Adesso mi piace molto Handanovic”.

Scaramanzie?

“No. Cerco sempre di prepararmi al massimo per ogni partita”.

Ok, allora vado con la prossima domanda: sa che se non dovesse prendere gol questa settimana raggiungerebbe il record di Buffon?

“Scaramantici come sono da queste parti (Castellammare, ndr) avranno già fatti tutti gli scongiuri. A me interessa l’obiettivo di squadra, penso alla vittoria del campionato. Poi se domenica non dovessi prendere gol sarei contento. Ma sarei più contento con un 2-1 per noi che uno 0-0. E poi Buffon il record lo ha fatto in Serie A, io eventualmente lo farei in Serie C. Sarebbe un bel traguardo da condividere con tutti”.

Un bel traguardo. Proprio come la promozione in Serie B...

“È un obiettivo. E stiamo macinando partita dopo partita. Ora sta a noi andarci a prendere la Serie B”.