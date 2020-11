esclusiva Breda: "A Livorno Dal Canto e la squadra hanno fatto un grande lavoro"

Tra gli allenatori costretti a osservare "a distanza" le partite, c'è mister Roberto Breda, reduce dall'esperienza con il Livorno: tra i meno colpevoli della retrocessione degli amaranto, il tecnico sta seguendo attentamente l'evolversi dei campionati.

Con lui, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno fatto una panoramica del torneo di Serie B - conosciuto benissimo dall'allenatore - e un'analisi di quella che è la situazione in Toscana.

E' passato un po' di tempo dalla fine della sua esperienza con il Livorno: a menta fredda, cosa cambierebbe di quella disgraziata stagione?

"Non mi piace fare questi discorsi, non si può ormai cambiare il tempo andato quindi è meglio concentrarsi sul futuro e guardare avanti. Poi certo, di cose diverse se ne potevano e dovevano fare tante, ma è andata come è andata".

A proposito di futuro, si sta muovendo qualcosa intorno alla sua figura?

"Anche questo anno, il campionato è anomalo... interessante, ma anomalo. Non è stato possibile fare ritiri, amichevoli, sono stati definitivamente introdotti i cinque cambi, si gioca spesso: queste particolarità stanno sicuramente incidendo. La B, se mai ce ne fosse stato bisogno, è movimentata, per noi allenatori senza squadra è opportuno studiare nel dettaglio le squadre, restare informati, così che, qualora arrivasse la chiamata, si sia preparati".

Dato il suo trascorso, accetterebbe solo una chiamata dalla B?

"Al momento si. Non è per fare il fenomeno, ma sono dieci anni che alleno in B, e se si decide di scendere è complicato poi risalire. Per il momento posso ancora aspettare".

Accennava prima al campionato cadetto: qualche indicazione è già emersa, nonostante i tempi dilazionati del torneo?

"E' presto per tracciare bilanci, le squadre stanno iniziando a venire fuori adesso. Ma se devo vedere chi ha qualche valore in più, dico la SPAL. Poi c'è un Empoli che si sta confermando e un Monza in crescita, ma le prime indicazioni arriveranno a dicembre".

Per quanto invece riguarda il Livorno, al netto della situazione societaria, la squadra può ambire all'immediato ritorno in B?

"A livello societario mi pare di vedere ancora un po' di confusione, ma il lavoro fatto da Dal Canto e dai ragazzi è di livello, si sono isolati bene. Poi la rosa, anche se corta, ha giocatori di valore, devono solo dare continuità a questo inizio".